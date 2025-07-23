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Безруков рассказал, как на него повлияла история с шутками про денежки от «Краснодара»

Безруков рассказал, как на него повлияла история с шутками про денежки от «Краснодара»
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Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков рассказал, как на него повлияла история с шутками про денежки от «Краснодара». После победы над «Зенитом» в сезоне-2023/2024 Безруков сказал, что в «Рубине» ждут деньги от чёрно-зелёных, которые вели борьбу за чемпионство. Комитет по этике РФС дисквалифицировал Безрукова на три месяца условно и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

«Я перестал быть до конца открытым и стал тщательнее фильтровать свою речь, чтобы не сказать что-то лишнее не в той компании и не в том месте. Конечно, держу в голове момент, что не стоит из-за слов попадать в передрягу. В общении со СМИ после матча стараюсь говорить больше по существу, подбирать формулировки», — приводит слова Безрукова «Бизнес Online».

В составе «Рубина» 23-летний полузащитник в 75 матчах забил шесть голов и отдал пять результативных передач, выиграв Первую лигу в сезоне-2022/2023.

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