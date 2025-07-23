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Радимов: сильно сомневаюсь, что Морено проработает больше пяти туров

Радимов: сильно сомневаюсь, что Морено проработает больше пяти туров
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Российский тренер Владислав Радимов высказался об игре «Сочи» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:3).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Руденко – 81'     2:0 Воробьёв – 83'     3:0 Бакаев – 87'    

«Мне кажется, «Сочи» просто «сдулся» в концовке. То есть если «Локомотив» смог усилить игру как раз заменами и теми игроками, которых они взяли, то у «Сочи», мне кажется, те игроки, которые есть в обойме, у них минуте на 70-75-й «закончился бензин» вообще. Ну, то есть они вообще перестали ноги волочить.

С чем это связано — с предсезонной подготовкой или с тем, что грядёт смена тренера, всё же говорят, что там будет Осинькин, — я не знаю. Но история с отъездом Морено между стыковыми матчами подразумевала, что его не будет. Ну, пока он работает. Но я взглянул на календарь «Сочи», и я сильно сомневаюсь, что Морено проработает больше пяти туров», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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