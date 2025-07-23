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«Скопинцев — это суета и паника». Бубнов — о пропущенном голе «Динамо» в игре с «Балтикой»

«Скопинцев — это суета и паника». Бубнов — о пропущенном голе «Динамо» в игре с «Балтикой»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о голе калининградской «Балтики» в матче 1-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:1). Нападающий «Балтики» Брайан Хиль открыл счёт на 12-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

«Лунёв опять запустил, грубейшая ошибка. Кстати, если бы он не пошёл вперёд, то там Осипенко бы накрывал, он бы вынес. Скопинцев, я ему уже дал кличку — это суета и паника. Ну как можно?! Делают длинную передачу, мяч летит поверху, он ближе к воротам. Пускай там у этого парня [Сауся] скорость высокая, молодой, кстати. Беги, беги рядом с ним. Или же ты там вверху поборешься, или, если он как-то принял, его толкнёшь, заблокируешь — штрафной удар. Ну всё, там ничего опасного не было. Он знаешь, что делает? Он даёт ему принять мяч — здорово принял. Потом начинает двигаться, вместо того, чтобы с ним сближаться, на худой конец валить, он что сделал? Я не поверил своим глазам. Он побежал к своим воротам. Для чего он это делал? Вот пускай он объяснит.

А тут [Саусь] спокойно видит, что его не прессингуют, спокойно ситуацию оценивает и даёт этот прострел. Кстати, прострел, рассчитанный на то, что Хиль опередит Осипенко, но он его бы не опередил. Этот [Лунёв] как полетел, Осипенко, чтобы не столкнуться, ему травму не нанести, он чуть-чуть тормознул. И Хиль тоже не ждал, он как бежал по инерции, так и бежал. Этот [Лунёв] пролетает мимо, [Хиль] принимает, в пустые ворота забил — всё», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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