Легенда «Зенита» Желудков оценил игру новичка команды Жерсона

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков оценил дебют бразильского полузащитника Жерсона за петербургскую команду в матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1). Жерсон появился на поле после перерыва при счёте 0:1 в пользу ростовчан.

«Жерсон пока не готов. Он техничный парень, передачи у него неплохие. Но пока всё делает стоя. Жерсон должен обострять игру «Зенита». Но он мало тренировался, это даёт о себе знать. Конечно, «Зениту» нужен был такой игрок. Тот же Вендел уходит, так что нужен был игрок в серединку», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Жерсон перешёл в «Зенит» летом из бразильского «Фламенго».