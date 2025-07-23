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Легенда «Зенита» Желудков оценил игру новичка команды Жерсона

Легенда «Зенита» Желудков оценил игру новичка команды Жерсона
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Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков оценил дебют бразильского полузащитника Жерсона за петербургскую команду в матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1). Жерсон появился на поле после перерыва при счёте 0:1 в пользу ростовчан.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

«Жерсон пока не готов. Он техничный парень, передачи у него неплохие. Но пока всё делает стоя. Жерсон должен обострять игру «Зенита». Но он мало тренировался, это даёт о себе знать. Конечно, «Зениту» нужен был такой игрок. Тот же Вендел уходит, так что нужен был игрок в серединку», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Жерсон перешёл в «Зенит» летом из бразильского «Фламенго».

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