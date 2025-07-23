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Защитник «Краснодара» Коста: вопросы по моему трансферу стоит задавать президенту клуба

Защитник «Краснодара» Коста: вопросы по моему трансферу стоит задавать президенту клуба
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Футболист «Краснодара» Диего Коста заявил, что доволен своим положением в команде, а также отметил, что на вопрос о его возможном трансфере может ответить только президент клуба Сергей Галицкий. Напомним, «Краснодар» — действующий чемпион России.

— Периодически появляются слухи об интересе к вам из Европы. Вы бы хотели перейти куда‑то?
— Думаю, это вопрос скорее к нашему президенту. Это по его части. С моей стороны я могу гарантировать, что буду играть как можно лучше, выкладываться в каждой игре и помогать команде. Меня в «Краснодаре» очень хорошо приняли, мне очень нравится в команде и в клубе, — приводит слова Косты «Матч ТВ».

Диего Коста выступает за «Краснодар» с 2024 года. В прошлом сезоне защитник провёл 32 матча за чёрно-зелёных во всех турнирах и забил один гол. Действующий контракт Диего с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 8 млн.

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