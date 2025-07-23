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«У него будет роль, как у Витиньи в «ПСЖ». Бубнов — о Жерсоне в «Зените»

«У него будет роль, как у Витиньи в «ПСЖ». Бубнов — о Жерсоне в «Зените»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о новичке санкт-петербургского «Зенита» бразильце Жерсоне.

«Игрок мирового класса. Мы же видели, сборная Бразилии, потом клубный чемпионат мира, всё. Человек в порядке, плюс ещё капитан был, плюс ещё у него здесь полно бразильцев — ему адаптироваться не надо. Сейчас он возьмёт всю игру в свои руки, у него будет позиция и роль, как у Витиньи. Витинья вот как берёт в «Пари Сен-Жермен» мяч, и всё через него идёт. Вот они через него [Жерсона], пока они ему мяч не передадут, атака развиваться не будет. Будут его в первую очередь искать, а он всё время свободен», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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