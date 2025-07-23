Сергей Пиняев отказался переходить в ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев отказался переходить в московский ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Игрок намерен перейти из «Локомотива» только в Европу. Год назад Пиняевым интересовалась «Жирона», тогда сделкой занимался агент Дмитрий Селюк

Ранее «Чемпионат» сообщал, что армейцы активировали опцию выкупа за Пиняева за 900 млн рублей, что равняется сумме отступных за полузащитника, и ждали решения футболиста железнодорожников.

Пиняеву 20 лет, он является воспитанником «Чертаново». В «Локомотив» россиянин перебрался из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. В минувшем сезоне на счету футболиста 11 забитых мячей и восемь голевых передач в 38 матчах во всех турнирах.

Также в активе Пиняева девять матчей за сборную России и один забитый мяч.