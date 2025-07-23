Защитник «Ростова» Лангович: хотим быть в пятёрке РПЛ

Футболист «Ростова» Андрей Лангович заявил, что жёлто-синие хотят завершить текущий сезон РПЛ в пятёрке лучших команд. Напомним, кампанию-2024/2025 «Ростов» завершил на восьмом месте в турнирной таблице.

«У меня нет личных целей на сезон. Для меня самое главное — цели команды. Мы хотим выигрывать каждый матч. У нас в команде такая политика, что мы идём от игры к игре и не загадываем, что будет дальше. Я в «Ростове» уже пятый сезон, и так у нас было все эти годы. Естественно, мы хотим быть в пятёрке, всё для этого будем делать, работать, тренироваться, но всё покажут последние туры. Прошлый сезон и финал Кубка — тому пример. Мы просто делаем свою работу, а в конце уже будем подводить итоги», — сказал Лангович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.