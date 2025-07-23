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Бубнов, Генич, Арустамян и Казанский назвали кандидатов на прямой вылет из РПЛ

Бубнов, Генич, Арустамян и Казанский назвали кандидатов на прямой вылет из РПЛ
Владимир Слишкович
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Бывший футболист Александр Бубнов, комментатор Константин Генич, а также журналисты Нобель Арустамян и Денис Казанский предположили, кто покинет Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2025/2026. Эксперты сделали свои прогнозы в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Александр Бубнов: «Пари Нижний Новгород» и «Оренбург».
Константин Генич: «Динамо» Махачкала и «Оренбург».
Нобель Арустамян: «Оренбург» и «Динамо» Махачкала.
Денис Казанский: «Оренбург» и «Пари Нижний Новгород».

После сезона-2024/2025 Российскую Премьер-Лигу покинул воронежский «Факел». «Оренбург» вернулся после исключения московского «Торпедо».

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