Бубнов, Генич, Арустамян и Казанский назвали кандидатов на прямой вылет из РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов, комментатор Константин Генич, а также журналисты Нобель Арустамян и Денис Казанский предположили, кто покинет Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2025/2026. Эксперты сделали свои прогнозы в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Александр Бубнов: «Пари Нижний Новгород» и «Оренбург».

Константин Генич: «Динамо» Махачкала и «Оренбург».

Нобель Арустамян: «Оренбург» и «Динамо» Махачкала.

Денис Казанский: «Оренбург» и «Пари Нижний Новгород».

После сезона-2024/2025 Российскую Премьер-Лигу покинул воронежский «Факел». «Оренбург» вернулся после исключения московского «Торпедо».