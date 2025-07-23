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«Логично». Генич — об отказе Пиняева переходить в ЦСКА

«Логично». Генич — об отказе Пиняева переходить в ЦСКА
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Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на информацию, что полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев отказался переходить в ЦСКА. Ранее об этом сообщал «Чемпионат» и инсайдер Иван Карпов.

«Логично», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Сергей Пиняев является воспитанником «Чертаново». В «Локомотив» россиянин перебрался из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. В минувшем сезоне на счету 20-летнего футболиста 11 забитых мячей и восемь голевых передач в 38 матчах во всех турнирах. Отметим, что ЦСКА завершил прошлый сезон на третьем месте в турнирной таблице РПЛ и выиграл Фонбет Кубок России, в то время как «Локомотив» стал шестым в чемпионате страны.

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