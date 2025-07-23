Агент Селюк: переходом в ЦСКА Пиняев бы закрыл себе дорогу в Европу

Агент Дмитрий Селюк высказался о возможном переходе нападающего Сергея Пиняева из московского «Локомотива» в столичный ЦСКА. По последней информации, игрок отказался от трансфера.

«В Европе была заинтересованность в Сергее. Пиняев и «Локомотив» тогда не были в этом заинтересованы. Сергей, наверное, и был, но клуб не хотел его тогда продавать. Думаю, Пиняев в конечном итоге окажется в Европе. Для Сергея правильно, что он отказался от перехода в ЦСКА. Если за такие деньги перейдёт к армейцам, то за меньшие его уже не отпустят. А из российского чемпионата уехать за € 15-20 млн практически невозможно.

В «Локомотиве» его все знают, он играет. Его контракт скоро подойдёт к концу — большую часть денег заработает игрок и его агент. Зачем ему переходить в ЦСКА? Смысл переходить и подписывать контракт лет на пять с ЦСКА? Он закрыл бы себе дорогу в Европу — ЦСКА под санкциями», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Год назад Сергеем Пиняевым интересовалась испанская «Жирона», тогда сделкой занимался Дмитрий Селюк.