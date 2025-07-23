«Рома» представила третий комплект формы к новому сезону

Итальянская «Рома» на официальном сайте презентовала третий комплект игровой формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2025/2026.

«Рома» и adidas представили новую, третью по счёту форму для сезона-2025/2026, в которой подчёркивается экологическое наследие Рима, сочетающее в себе традиции и инновации.

Новый третий комплект для сезона-2025/2026 вдохновлён зелёными насаждениями и садами, расположенными по всему городу Рим. Дизайн отражает цвета и атмосферу этих районов, создавая свежий и неповторимый образ в новом сезоне», — написано в заявлении клуба.

Фото: ФК «Рома»

«Рома» завершила сезон-2024/2025 итальянской Серии А на пятом месте.