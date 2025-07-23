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Степашин: когда Смолов и Кокорин были динамовцами, драк у нас не было

Степашин: когда Смолов и Кокорин были динамовцами, драк у нас не было
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Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин вновь отреагировал на скандал с участием экс-форварда бело-голубых Фёдора Смолова. Напомним, ранее стало известно, что в конце мая Смолов подрался с двумя мужчинами в московском кафе «Кофемания». В 2018-м году бывший нападающий «Динамо» Александр Кокорин и экс-футболист «Краснодара» Павел Мамаев в том же заведении устроили драку с участием главы департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.

— С Фёдором Смоловым не общались?
— Нет, больше не общался.

— Что там произошло? Вроде такой культурный парень.
— Не знаю. Бывает. Чего его понесло с утра пораньше в это кафе? Я уже говорил, он же там был не как динамовец, а как краснодарец. Когда Федя был динамовцем и когда Кокорин был динамовцем, драк у нас не было, — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».

Прошлый сезон Российской Премьер-Лиги «Динамо» завершило на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Нынешний сезон команда Валерия Карпина начала с ничьей с калининградской «Балтикой» (1:1).

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