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Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович расстались после девяти лет брака

Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович расстались после девяти лет брака
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Чемпион мира по футболу Бастиан Швайнштайгер и бывшая первая ракетка мира Ана Иванович расстались после девяти лет брака. Об этом сообщил юрист теннисистки.

Как сообщает Spiegel, юрист назвал причиной разрыва «непреодолимые разногласия» и отказался от дальнейших комментариев.

Ранее сообщалось, что 37-летняя Иванович и 40-летний Швайнштайгер разошлись в феврале 2025 года. Ана проживает в родном для себя Белграде вместе с сыновьями Лукой, Леоном и Тео. Швайнштайгер в последнее время много путешествует по рабочим делам, однако в свободное время живёт в Мюнхене.

Пара поженилась в июле 2016 года. У спортсменов трое сыновей: Луке – семь лет, Леону – четыре, Тео – один год.

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