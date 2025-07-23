«Особый настрой на «Зенит». Игрок «Рубина» Безруков — о принципиальных матчах в РПЛ

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков рассказал, матчи с какими командами для него являются принципиальными. Так, хавбек отметил, что с особым настроем выходит на игры со «Спартаком» и «Зенитом». Напомним, в прошлом сезоне «Рубин» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

«Думаю, многие футболисты в лиге всегда с особым настроем выходят на «Спартак», потому что это популярная команда, большой клуб с историей и хочется его обыграть. Ну и, конечно, особый настрой на «Зенит», — приводит слова Безрукова «Бизнес Online».

В составе «Рубина» 23-летний полузащитник в 75 матчах забил шесть голов и отдал пять результативных передач, выиграв Первую лигу в сезоне-2022/2023.