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«Пари НН» подпишет контракт с вингером сборной Ямайки — источник

«Пари НН» подпишет контракт с вингером сборной Ямайки — источник
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Вингер сборной Ямайки Ренальдо Сефас продолжит карьеру в «Пари НН», сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По данным Карпова, 25-летний Сефас, который находится в статусе свободного агента, успешно прошёл медосмотр для перехода в нижегородский клуб и сегодня, 23 июля, подпишет трёхлетний контракт.

Последние два сезона Сефас провёл в турецком «Анкарагюджю», где в прошлом году стал лучшим бомбардиром команды во второй национальной лиге, набрав «8+5» по системе «гол+пас». Этим летом Сефас в одностороннем порядке расторг контракт с «Анкарагюджю» из-за задержек зарплаты.

Отмечается, что Сефасом интересовались болгарский «Левски» и польский «Гурник», но борьбу за ямайского футболиста выиграл «Пари НН».

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