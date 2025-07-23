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«Знаю ещё один пример». Степашин — о повторном юбилее «Зенита»

«Знаю ещё один пример». Степашин — о повторном юбилее «Зенита»
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Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин ответил на вопрос о якобы переносе юбилея «Зенита» на текущий сезон. Напомним, санкт-петербургскому клубу исполнилось 100 лет 25 мая 2025 года. Позднее руководящие лица сине-бело-голубых заявляли, что юбилейным для них является сезон-2025/2026.

— «Зенит» своё столетие второй раз решил праздновать.
— Я знаю ещё один пример, правда, не футбольную команду. Казань отмечала два раза тысячелетие. Один раз – в Советском Союзе, второй раз уже в новой России. Это позволило Казани стать одним из самых красивых городов нашей страны. Спасибо Минтимеру Шариповичу Шаймиеву. Если это «Зениту» поможет – два раза отмечать 100 лет, дай бог, — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». «Зенит» занял второе место, тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Динамо» стало пятым.

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