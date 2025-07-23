Нападающий «Крыльев» Олейников вернулся к тренировкам с командой после операции

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Олейников вернулся к тренировкам в общей группе после травмы. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Приятная новость — Иван Олейников вернулся в общую группу и уже тренируется с командой», — написано в сообщении клуба.

В концовке прошлого сезона Иван Олейников получил травму — разрыв переднего рога латерального мениска правого коленного сустава. Позднее он был успешно прооперирован в Германии.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 26-летний Иван Олейников провёл 26 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.