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Чалханоглу: всегда говорил, что хочу остаться в «Интере». Я готов начать всё заново

Чалханоглу: всегда говорил, что хочу остаться в «Интере». Я готов начать всё заново
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Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу заявил, что счастлив в миланском клубе и не перейдёт в другую команду. По данным СМИ, этим летом футболистом интересовались турецкие «Галатасарай» и «Фенербахче», игрок был близок к переходу в одну из команд.

«Я счастлив в «Интере» и всегда говорил, что хочу остаться. Я готов начать всё заново. Я скучал по «Интеру», моя цель — выигрывать титулы здесь, с этим клубом. Всё решено с Лаутаро, мы счастливы и готовы снова играть вместе», — приводит слова Чалханоглу журналист Фабрицио Романо у себя на странице в соцсети Х.

В прошедшем сезоне 31-летний Чалханоглу принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами.

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