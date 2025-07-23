Лангович: летом «Ростов» усилили футболисты из очень хороших команд

Футболист «Ростова» Андрей Лангович заявил, что летом клуб хорошо поработал на трансферном рынке.

«Я бы не говорил, что уход лидеров сильно сказался на нашей команде. К нам пришли достойные футболисты. Тот же Чистяков, который раньше уже играл за «Ростов». Он перешёл из «Зенита», провёл там достаточно времени. Дима — игрок с определённым мастерством. Ещё Сулейманов пришёл из «Локомотива». Считаю, что нас усилили футболисты из очень хороших команд, которые борются за высокие места. Они буквально за месяц влились в наш коллектив без потери качества. Посмотрим на дистанции, какой теперь будет наша игра», — сказал Лангович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.