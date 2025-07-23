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Лангович: летом «Ростов» усилили футболисты из очень хороших команд

Лангович: летом «Ростов» усилили футболисты из очень хороших команд
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Футболист «Ростова» Андрей Лангович заявил, что летом клуб хорошо поработал на трансферном рынке.

«Я бы не говорил, что уход лидеров сильно сказался на нашей команде. К нам пришли достойные футболисты. Тот же Чистяков, который раньше уже играл за «Ростов». Он перешёл из «Зенита», провёл там достаточно времени. Дима — игрок с определённым мастерством. Ещё Сулейманов пришёл из «Локомотива». Считаю, что нас усилили футболисты из очень хороших команд, которые борются за высокие места. Они буквально за месяц влились в наш коллектив без потери качества. Посмотрим на дистанции, какой теперь будет наша игра», — сказал Лангович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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