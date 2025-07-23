Бубнов высказал мнение, что Талалаев станет первым уволенным тренером в сезоне РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов считает, что Андрей Талалаев, возглавляющий калининградскую «Балтику», станет первым уволенным тренером в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги. Эксперт сделал свой прогноз в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В прошлом сезоне «Балтика» стала победителем Первой лиги, что позволило клубу подняться в высший дивизион чемпионата России. 52-летний Андрей Талалаев возглавляет «Балтику» с 2024 года.

В 1-м туре стартовавшего сезона Российской Премьер-Лиги «Балтика» на выезде сыграла вничью с московским «Динамо» со счётом 1:1. В составе «Балтики» отличился Брайан Хиль, за «Динамо» забил Хуан Хосе Касерес.