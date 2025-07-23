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«Зенит» хочет приобрести у «Уракана» 50% прав на футболиста сборной США Милевича — Мерло

«Зенит» хочет приобрести у «Уракана» 50% прав на футболиста сборной США Милевича — Мерло
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Петербургский «Зенит» сделал предложение аргентинскому клубу «Уракан» по покупке 50% прав на атакующего полузащитника сборной США Матко Милевича, сообщает журналист Сесар Луис Мерло в соцсети Х.

«Зенит» сделал предложение «Уракану» приобрести 50% прав на Матко Милевича. Цена вопроса составляет 2,3 миллиона долларов. Оставшаяся половина прав принадлежит самому игроку», — написал Мерло.

Милевичу 24 года, всего он провёл за «Уракан» 27 матчей, забил пять мячей и сделал шесть голевых передач. Ранее американец выступал за «Архентинос Хуниорс», «Монреаль» и «Ньюэллс Олд Бойз».

В январе 2025 года Милевич дебютировал за основную сборную США. В активе хавбека два матча и один гол.

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