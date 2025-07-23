Хавбек «Рубина» Безруков: татуировки и алкоголь для меня табу

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков признался, что без особого удовольствия относится к татуировкам и алкоголю из-за веры. Безрукову 23 года, за «Рубин» он выступает с 2022-го. Ранее Руслан продлил контракт с казанским клубом.

— Татуировки для меня табу из-за веры.

— Как и алкоголь?

— Да. Меня один товарищ как-то в команде ещё во Второй лиге всё пытался напоить. Всегда предлагал пиво. Как-то раз купил и сказал: «Я взял тебе и себе — поставил в шкафчик». Но я после игры благополучно его сбагрил ребятам постарше, — приводит слова Безрукова «Бизнес Online».

В составе «Рубина» 23-летний полузащитник в 75 матчах забил шесть голов и отдал пять результативных передач, выиграв Первую лигу в сезоне-2022/2023.