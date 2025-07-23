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«Ахмат» расторг контракт с Антоном Швецом, который выступал за клуб с 2017 года

«Ахмат» расторг контракт с Антоном Швецом, который выступал за клуб с 2017 года
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Российский полузащитник Антон Швец покинул «Ахмат», сообщила пресс-служба грозненского клуба.

Контракт между сторонами был расторгнут сегодня, 23 июля, по согласию сторон.

«Швец добросовестно выполнял свои профессиональные обязанности, отдавал все силы на поле для достижения командного результата. В жизни Антон добрый, отзывчивый и скромный парень.

Спасибо, Антон, за игру, спасибо за годы работы в клубе, ставшем для тебя родным. Пусть удача сопутствует тебе в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Швецу 32 года, он перешёл в «Ахмат» летом 2017 года. За восемь лет в клубе футболист провёл 187 матчей в официальных турнирах, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Швец также входит в пятёрку футболистов, проведших наибольшее количество игр за клуб в истории.

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