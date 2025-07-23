В «Локомотиве» сообщили, что клуб не рассматривает продажу Пиняева

В московском «Локомотиве» сообщили, что клуб получил предложение от столичного ЦСКА по переходу нападающего Сергея Пиняева, но не рассматривает совершение трансфера.

«Локомотив» действительно получил новое предложение со стороны ЦСКА, касающееся перехода нашего игрока. На данный момент клуб не рассматривает продажу Пиняева, Сергей остаётся игроком ФК «Локомотив».

Отсутствие Пиняева в заявке на матч c «Сочи» было связано с небольшим повреждением, полученным в ходе предсезонных сборов. В настоящее время полузащитник тренируется в общей группе, в ближайшее время рассчитываем на его возвращение в состав», — приводит слова представителя пресс-службы «Локомотива» ТАСС.