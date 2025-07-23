Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Локомотиве» сообщили, что клуб не рассматривает продажу Пиняева

В «Локомотиве» сообщили, что клуб не рассматривает продажу Пиняева
Комментарии

В московском «Локомотиве» сообщили, что клуб получил предложение от столичного ЦСКА по переходу нападающего Сергея Пиняева, но не рассматривает совершение трансфера.

«Локомотив» действительно получил новое предложение со стороны ЦСКА, касающееся перехода нашего игрока. На данный момент клуб не рассматривает продажу Пиняева, Сергей остаётся игроком ФК «Локомотив».

Отсутствие Пиняева в заявке на матч c «Сочи» было связано с небольшим повреждением, полученным в ходе предсезонных сборов. В настоящее время полузащитник тренируется в общей группе, в ближайшее время рассчитываем на его возвращение в состав», — приводит слова представителя пресс-службы «Локомотива» ТАСС.

Материалы по теме
Эксклюзив
Сергей Пиняев отказался переходить в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android