Головин отказал всем российским клубам и не покинет «Монако» этим летом

Российский полузащитник Александр Головин не покинет «Монако» этим летом, чтобы вернуться в один из клубов РПЛ, сообщает издание L'Equipe со ссылкой на источник, близкий к игроку.

«Он останется и счастлив в «Монако», это один из лидеров команды. Мы сказали всем российским клубам, которые звонили нам, что этим летом шансов на переход нет.

Уверен, что этот сезон будет намного лучше и Головин снова выйдет на лучший уровень. Физически он находится в отличном состоянии. Он хорошо тренируется», – приводит L'Equipe слова неназванного человека из окружения Головина.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В сезоне-2024/2025 чемпионата Франции 29-летний футболист провёл 19 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Также на счету полузащитника девять игр и одна результативная передача в Лиге чемпионов. «Монако» стал бронзовым призёром Лиги 1.

Действующее соглашение Головина с клубом рассчитано до лета 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 20 млн.