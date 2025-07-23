Экс-игрок «Локомотива» Дроздов высказался о решении Пиняева отказаться от перехода в ЦСКА

Бывший футболист московского «Локомотива» Юрий Дроздов прокомментировал информацию об отказе нападающего железнодорожников Сергея Пиняева переходить в столичный ЦСКА. Ранее «Чемпионат» сообщал, что армейцы были готовы заплатить отступные.

«Пиняев подумал, что у него неплохо получается в «Локомотиве». А перейдёт в ЦСКА, может, не будет играть. Это сыграло определённую роль. Но чтобы попасть в Европу, мы должны там выступать, чтобы было сравнение с европейскими командами. Слухов ходит много по будущему Пиняева. Есть вероятность, что Пиняев уедет в Европу, но не в гранд», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.