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В «Краснодаре» заявили, что хотят доказать статус чемпиона России

В «Краснодаре» заявили, что хотят доказать статус чемпиона России
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Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что «быки» хотят доказать свой статус чемпиона России в нынешнем сезоне РПЛ. Напомним, чёрно-зелёные выиграли внутреннее первенство по итогам прошлого сезона, разгромив «Динамо» (3:0) в матче 30-го тура РПЛ на домашней арене.

– Какие ожидания от нового сезона?
– «Краснодару» хочется доказать статус чемпиона РПЛ. Для нашей команды каждый следующий матч – это как финал. Я думаю, что теперь у соперников на нас будет определённый настрой, все будут рубиться и стараться играть на максимуме. Но мы тоже настраиваемся ещё больше, чем в прошлом сезоне, – приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

В первом матче нового сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 3:0.

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