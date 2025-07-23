Экс-игрок ЦСКА Иванов: для Пиняева важнее уехать в Европу, но надо показать себя в России

Экс-полузащитник московского ЦСКА Василий Иванов высказался об отказе футболиста «Локомотива» Сергея Пиняева переходить в армейский клуб. Ранее «Чемпионат» сообщал, что армейцы были готовы заплатить отступные.

«Пиняев мог бы помочь ЦСКА, усилить команду. Для него это было неплохим предложением. Пиняев — перспективный футболист с хорошей скоростью. ЦСКА был бы для него новой ступенькой в развитии. Понятно, что в «Локомотиве» он уже закрепился, это хорошая команда. Но и в ЦСКА он бы справился с новыми требованиями. Может, для Пиняева важнее уехать в Европу, но надо показать себя в России. Для нашей сборной это тоже важно. Поэтому моё мнение, что ему не надо уезжать в Европу», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.