Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Милевича подтвердил интерес «Зенита» к игроку сборной США

Агент Милевича подтвердил интерес «Зенита» к игроку сборной США
Комментарии

Агент Леонардо Сегура, представляющий интересы полузащитника аргентинского «Уракана» и сборной США Матко Милевича, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны санкт-петербургского «Зенита». Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Зенит» сделал предложение «Уракану» по покупке 50% прав на игрока.

«Это правда, что «Зенит» заинтересован в Милевиче», — сказал Сегура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

24-летний американский футболист ранее выступал за «Ньюэллс Олд Бойз», «Монреаль» и «Аргентинос Хуниорс». В январе 2025 года Матко Милевич дебютировал за основную сборную США.

Материалы по теме
Как «Зениту» реагировать на ляп Латышонка? Замена вратаря ни к чему не приведёт
Как «Зениту» реагировать на ляп Латышонка? Замена вратаря ни к чему не приведёт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android