Агент Милевича подтвердил интерес «Зенита» к игроку сборной США

Агент Леонардо Сегура, представляющий интересы полузащитника аргентинского «Уракана» и сборной США Матко Милевича, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны санкт-петербургского «Зенита». Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Зенит» сделал предложение «Уракану» по покупке 50% прав на игрока.

«Это правда, что «Зенит» заинтересован в Милевиче», — сказал Сегура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

24-летний американский футболист ранее выступал за «Ньюэллс Олд Бойз», «Монреаль» и «Аргентинос Хуниорс». В январе 2025 года Матко Милевич дебютировал за основную сборную США.