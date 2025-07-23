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Гол Сака принёс «Арсеналу» победу над «Миланом» в матче азиатского турне

Гол Сака принёс «Арсеналу» победу над «Миланом» в матче азиатского турне
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Лондонский «Арсенал» одержал победу над итальянским «Миланом» в товарищеском матче. Встреча на Национальном стадионе в Сингапуре завершилась со счётом 1:0 в пользу «канониров».

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
23 июля 2025, среда. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Милан
Милан, Италия
1:0 Сака – 53'    

Единственный гол на 53-й минуте забил Букайо Сака, которому ассистировал Якуб Кивёр.

В следующем матче азиатского турне 27 июля команда Микеля Артеты встретится с «Ньюкаслом», «Милан» под руководством Массимилиано Аллегри днём ранее проведёт матч с «Ливерпулем».

Сезон-2025/2026 чемпионата Англии стартует 15 августа. «Арсенал» в 1-м туре 17 августа на выезде встретится с «Манчестер Юнайтед». «Милан» в первый игровой день чемпионата Италии примет «Кремонезе».

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