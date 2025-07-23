«Не очень». В «Динамо» оценили старт сезона РПЛ

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин оценил старт нового сезона Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре чемпионата России бело-голубые сыграли вничью с калининградской «Балтикой». Напомним, летом «Динамо» возглавил действующий главный тренер сборной России Валерий Карпин.

— Сергей Вадимович, как вам старт чемпионат России?

— Если брать «Динамо», то не очень.

— А что не получилось?

— Игра не получилась. В центре поля и в нападении. Думали, что «Балтику» сейчас мы сделаем быстренько. Не пошло, — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». «Зенит» занял второе место, тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Динамо» стало пятым.