«Не очень». В «Динамо» оценили старт сезона РПЛ
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Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин оценил старт нового сезона Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре чемпионата России бело-голубые сыграли вничью с калининградской «Балтикой». Напомним, летом «Динамо» возглавил действующий главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12' 1:1 Касерес – 48'
— Сергей Вадимович, как вам старт чемпионат России?
— Если брать «Динамо», то не очень.
— А что не получилось?
— Игра не получилась. В центре поля и в нападении. Думали, что «Балтику» сейчас мы сделаем быстренько. Не пошло, — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».
В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». «Зенит» занял второе место, тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Динамо» стало пятым.
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