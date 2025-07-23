Юрий Дроздов: от «Спартака» хочется видеть чемпионской борьбы

Бывший футболист московских «Динамо» и «Локомотива» Юрий Дроздов высказался о претендентах на чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

«Краснодар» не удивил в 1-м туре, но показал хорошую игру. Они стали чемпионами, но сложнее это доказать в новом сезоне. Но претендент номер один на золото — «Зенит». Хотя тот же «Спартак» неплохо выглядит. У них сбалансированный состав, остался Станкович. Не стали наступать на те же грабли и оставили костяк с тренером. От «Спартака» хочется видеть чемпионской борьбы», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Действующим чемпионом России является «Краснодар».