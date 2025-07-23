Губерниев: всем ясно, что «Локомотив» — лучший клуб для развития ярких российских игроков

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на отказ футболиста «Локомотива» Сергея Пиняева переходить в ЦСКА. Ранее «Чемпионат» сообщал, что армейцы были готовы заплатить отступные за игрока в размере 900 млн рублей.

«В „Локомотиве“ слова не расходятся с делом! Сказал председатель совета директоров в интервью перед сезоном, что не будут железнодорожники клубом-донором, — и ЦСКА остался без Пиняева, хотя приходил за молодым талантом аж два раза. Браво, Юрий Нагорных и его крепкая менеджерская команда! Сохранили Батракова, продлили Сильянова, Морозова и Погостнова, держат крепкую связь с Пиняевым! Опора на своих! И отдаём должное умному подходу самого игрока и его окружения! Всем ясно уже, что „Локомотив“ — лучший клуб для развития ярких российских футболистов!» — написал Губерниев в телеграм-канале.