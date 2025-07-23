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В «Штурме» рассказали, как идёт восстановление вратаря Худякова, упавшего с велосипеда

В «Штурме» рассказали, как идёт восстановление вратаря Худякова, упавшего с велосипеда
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Пресс-служба «Штурма» сообщила, что российский вратарь австрийской команды Даниил Худяков чувствует себя лучше, он усердно работает каждый день. Ранее стало известно, что Худяков получил травму запястья после падения с велосипеда по дороге на тренировку, позднее ему была сделана операция.

«У Даниила всё хорошо, он усердно работает каждый день с нашими физиотерапевтами, чтобы вернуться в строй как можно скорее», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Штурма» ТАСС.

Напомним, Худяков получил травму, упав с велосипеда по пути на тренировку в среду, 10 июля. 21-летний Даниил выступает за «Штурм» с лета 2024 года, проведя за команду четыре матча, пропустив четыре мяча и единожды сыграв «на ноль».

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