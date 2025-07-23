«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл клубу «Хэнань» и вылетел из Кубка Китая

Окончен матч 1/4 финала Кубка Китая, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, и «Хэнань». Основное время встречи завершилось со счётом 2:2, в дополнительное время команды записали на свой счёт по одному забитому мячу. В серии пенальти сильнее оказался «Хэнань» (8:7).

Луис Нлаво обеспечил хозяевам поля преимущество на 28-й минуте, Фелиппе Кардосо сравнял счёт на 33-й минуте, на 53-й минуте гостей вывел вперёд Франк Ачеампонг. На 83-й минуте Вилсон Манафа вернул равенство на табло и перевёл игру в серию пенальти. На 102-й минуте за «Шанхай Шэньхуа» забил Чэнюй Лю, на 114-й минуте Кардосо оформил дубль. В серии пенальти сильнее оказался «Хэнань».

В полуфинале турнира «Хэнань» сыграет с «Чэнду Жунчэн». В другой паре встретятся «Бэйцзин Гоань» и «Юньнань Юйкунь».