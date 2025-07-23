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«Барселона» продаст Пау Виктора «Браге» за € 15 млн — The Athletic

«Барселона» продаст Пау Виктора «Браге» за € 15 млн — The Athletic
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23-летний нападающий «Барселоны» Пау Виктор близок к переходу в португальскую «Брагу». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, этот трансфер принесёт каталонскому клубу € 12 млн, также предусмотрены бонусные выплаты на сумму € 3 млн.

Нападающий перешёл в «Барселону» из «Жироны» летом 2024 года. За этот период он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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