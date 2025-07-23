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«Аль-Иттихад» выбирает между Венделом из «Зенита» и Беннасером из «Милана» — Романо

«Аль-Иттихад» выбирает между Венделом из «Зенита» и Беннасером из «Милана» — Романо
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Чемпион Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» заинтересован в усилении центра полузащиты в летнее трансферное окно. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter), саудовский клуб начал переговоры с «Миланом» по опорнику Исмаэлю Беннасеру.

По данным источника, ещё одной опцией «Аль-Иттихада» по укреплению полузащиты остаётся бразилец Вендел из «Зенита».

Напомним, Исмаэль Беннасер провёл вторую половину минувшего сезона в «Марселе» на правах аренды. Французский клуб отказался от идеи подписания полноценного контракта с футболистом. «Зенит» и «Ботафого» договорились о летнем трансфере Вендела, но сделка сорвалась из-за финансовых проблем бразильцев.

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