Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» покупает вратаря «Торино» Милинковича-Савича за € 22,5 млн — Ди Марцио

«Наполи» покупает вратаря «Торино» Милинковича-Савича за € 22,5 млн — Ди Марцио
Аудио-версия:
Комментарии

«Наполи» работает над трансфером сербского голкипера Вани Милинковича-Савича из «Торино». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, трансфер 28-летнего вратаря обойдётся неаполитанцам в € 22,5 млн. Отмечается, что клуб заплатит больше, чем прописанные в контракте отступные в размере € 19 млн, чтобы получить возможность выплатить общую сумму в рассрочку. Уточняется, что в «Торино» на правах аренды перейдёт нападающий Сириль Нгонж за € 1 млн с возможной опцией выкупа за € 18 млн.

В минувшем сезоне Милинкович-Савич принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Материалы по теме
«Наполи» предложил € 26+5 млн за Ндоя из «Болоньи», «Ноттингем» даёт € 30 млн — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android