«Наполи» покупает вратаря «Торино» Милинковича-Савича за € 22,5 млн — Ди Марцио

«Наполи» работает над трансфером сербского голкипера Вани Милинковича-Савича из «Торино». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, трансфер 28-летнего вратаря обойдётся неаполитанцам в € 22,5 млн. Отмечается, что клуб заплатит больше, чем прописанные в контракте отступные в размере € 19 млн, чтобы получить возможность выплатить общую сумму в рассрочку. Уточняется, что в «Торино» на правах аренды перейдёт нападающий Сириль Нгонж за € 1 млн с возможной опцией выкупа за € 18 млн.

В минувшем сезоне Милинкович-Савич принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.