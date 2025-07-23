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«ПСЖ» следит за ситуацией с Родриго в мадридском «Реале» — Плеттенберг

«ПСЖ» следит за ситуацией с Родриго в мадридском «Реале» — Плеттенберг
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Французский «Пари Сен-Жермен» планирует усилить атаку в летнее трансферное окно. Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети X (ранее Twitter), действующие победители Лиги чемпионов следят за положением бразильского вингера Родриго в мадридском «Реале».

По данным источника, английский «Тоттенхэм» не проявлял интерес к форварду «Королевского клуба». Ранее об интересе к футболисту со стороны лондонского клуба сообщало издание AS.

Родриго выступает за мадридский «Реал» с лета 2019 года. «Сливочные» заплатили бразильскому «Сантосу» за переход игрока € 45 млн. Контракт 24-летнего форварда с испанским клубом рассчитан до конца сезона-2027/2028.

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