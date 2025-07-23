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Защитник «Челси» Кукурелья раскритиковал Мадуэке за преждевременный отъезд с КЧМ

Защитник «Челси» Кукурелья раскритиковал Мадуэке за преждевременный отъезд с КЧМ
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Защитник «Челси» Марк Кукурелья назвал странным решение вингера «синих» Нони Мадуэке покинуть команду перед финалом клубного чемпионата мира, несмотря на участие в турнире. Напомним, Мадуэке, сыгравший в пяти из шести матчей на турнире, вылетел обратно в Лондон, так как был согласован его трансфер в «Арсенал».

«Было ли решение Нони странным? Думаю, да. Считаю, что он упустил хорошую возможность, хоть и не выходил в стартовом составе в предыдущих матчах. Наверное, он думал о будущем, но ему ничего не стоило подождать пару дней. Да, на мой взгляд, он многое потерял», – приводит слова Кукурельи Goal.

Мадуэке перешёл в «Челси» из ПСВ зимой 2023 года. За этот период он принял участие в 92 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и девятью результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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