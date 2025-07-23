Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи отказался от перехода в саудовский клуб — Романо

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи отказался от перехода в саудовский клуб — Романо
Комментарии

Центральный защитник Эрик Байи не перейдёт в саудовский клуб «Аль-Наджма». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, футболист согласовал с клубом из Саудовской Аравии условия трудового договора, но после этого решил прекратить данные переговоры.

Байи является воспитанником «Эспаньола». На взрослом уровне он также выступал за бело-синих, помимо этого, он играл за «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», «Марсель», «Бешикташ», а в 2023 году вернулся в «Вильярреал». С 1 июля 2025 года Эрик является свободным агентом. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Байи составляет € 2 млн.

Материалы по теме
Официально
Матео Ретеги официально покинул «Аталанту» и перешёл в «Аль-Кадисию»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android