Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи отказался от перехода в саудовский клуб — Романо

Центральный защитник Эрик Байи не перейдёт в саудовский клуб «Аль-Наджма». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, футболист согласовал с клубом из Саудовской Аравии условия трудового договора, но после этого решил прекратить данные переговоры.

Байи является воспитанником «Эспаньола». На взрослом уровне он также выступал за бело-синих, помимо этого, он играл за «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», «Марсель», «Бешикташ», а в 2023 году вернулся в «Вильярреал». С 1 июля 2025 года Эрик является свободным агентом. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Байи составляет € 2 млн.