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«Тоттенхэм» может приобрести футболиста «Баварии» в летнее трансферное окно — Плеттенберг

«Тоттенхэм» может приобрести футболиста «Баварии» в летнее трансферное окно — Плеттенберг
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Португальский полузащитник «Баварии» Жоау Пальинья может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети X (ранее Twitter), лондонский «Тоттенхэм» проявляет интерес к опорнику мюнхенцев.

По данным источника, действующие победители Лиги Европы УЕФА проявляют некоторый интерес к игроку, а «Бавария» готова выслушать предложения по нему. Ранее сообщалось, что интерес к Пальинье проявляют «Интер» и «Манчестер Юнайтед».

Португалец перебрался в «Баварию» летом прошлого года из «Фулхэма». Сумма трансфера составила € 51 млн. По слухам, мюнхенцы готовы расстаться с 30-летним футболистом за € 25-30 млн.

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