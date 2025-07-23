Тренер «Фенербахче» Моуринью: у меня ещё многое впереди, ещё многое нужно сделать

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью рассказал, что продолжает его мотивировать на нынешнем этапе карьеры.

«Что мной движет? Я хочу выиграть в следующем матче, мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Я не вижу причин не продолжать, не чувствовать себя молодым. Кроме того, у меня есть семья, которая продолжает мотивировать меня, говорит, что у меня ещё многое впереди, ещё многое нужно сделать.

Я не вижу никакой разницы между тем Моуринью, который начинал примерно 20 лет назад, и тем, который есть сейчас, в том, как я готовлюсь к сезонам, тренируюсь, как воспринимаю тренировки, пытаюсь наладить контакт с теми, кто со мной работает. Я не вижу никакой разницы. Просто я даже не могу представить себе тот день, когда скажу: «Смотрите, конец моей карьеры приближается, я собираюсь работать ещё 5, 10 лет». Я так не могу», — приводит слова Моуриньо A Bola со ссылкой на Canal 11.