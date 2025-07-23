Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Фенербахче» Моуринью: у меня ещё многое впереди, ещё многое нужно сделать

Тренер «Фенербахче» Моуринью: у меня ещё многое впереди, ещё многое нужно сделать
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью рассказал, что продолжает его мотивировать на нынешнем этапе карьеры.

«Что мной движет? Я хочу выиграть в следующем матче, мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Я не вижу причин не продолжать, не чувствовать себя молодым. Кроме того, у меня есть семья, которая продолжает мотивировать меня, говорит, что у меня ещё многое впереди, ещё многое нужно сделать.

Я не вижу никакой разницы между тем Моуринью, который начинал примерно 20 лет назад, и тем, который есть сейчас, в том, как я готовлюсь к сезонам, тренируюсь, как воспринимаю тренировки, пытаюсь наладить контакт с теми, кто со мной работает. Я не вижу никакой разницы. Просто я даже не могу представить себе тот день, когда скажу: «Смотрите, конец моей карьеры приближается, я собираюсь работать ещё 5, 10 лет». Я так не могу», — приводит слова Моуриньо A Bola со ссылкой на Canal 11.

Материалы по теме
Моуринью рассказал о своём будущем, ответив на вопрос, кого хочет тренировать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android