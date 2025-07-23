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В УЕФА выступили против расширения полномочий VAR — The Times

В УЕФА выступили против расширения полномочий VAR — The Times
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В УЕФА не поддерживают возможные изменения в правилах футбола, связанных с расширением полномочий VAR. Об этом сообщает The Times.

Ранее появилась информация, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может разрешить арбитрам на VAR вмешиваться в эпизоды со вторыми жёлтыми карточками и ошибочно назначенными угловыми.

По информации источника, руководство УЕФА будет выступать против расширения полномочий VAR из-за вероятного увеличения числа задержек, которые сведут на нет эффективность видеоассистентов. Также в организации не поддерживают возможный запрет на добивания после отражённых пенальти.

Отмечается, что руководители УЕФА недовольны тем, что в марте этого года IFAB внёс ряд поправок в правила без консультаций с ними. Одной их них называется назначение углового удара, если вратарь удерживает мяч в руках более восьми секунд.

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