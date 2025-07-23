Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жозе Моуринью: сегодня быть тренером сложнее

Жозе Моуринью: сегодня быть тренером сложнее
Комментарии

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью поделился мнением касательно изменений в своей профессии.

«Сегодня быть тренером сложнее. В чём-то сложнее, а в чём-то проще. Сама игра изменилась: подготовка и специализация тренерского штаба стали другими. Раньше я говорил, что тренер теперь ещё и менеджер, только представьте, каково сейчас. Спортивное образование игроков, СМИ… Самое главное сегодня — иметь первоклассный PR, потому что мир обращает внимание на впечатления. Раньше считалось, что тот, кто больше зарабатывает, тот и лучший, но теперь это не так. Теперь тот, кто создаёт больше впечатлений, тот и лучший», — приводит слова Моуринью A Bola со ссылкой на Canal 11.

Материалы по теме
Тренер «Фенербахче» Моуринью: у меня ещё многое впереди, ещё многое нужно сделать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android