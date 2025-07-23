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«Манчестер Сити» не хочет продавать Эдерсона, который интересен «Галатасараю» — Sky Sports

«Манчестер Сити» не хочет продавать Эдерсона, который интересен «Галатасараю» — Sky Sports
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«Манчестер Сити» не намерен отпускать своего голкипера Эдерсона. Об этом сообщает Sky Sports. Ранее стало известно, что в трансфере 31-летнего вратаря заинтересован «Галатасарай».

По информации источника, несмотря на тот факт, что турецкий клуб уже согласовал условия сотрудничества с агентом игрока, «горожане» хотят, чтобы бразилец остался в команде.

Бразильский голкипер выступает в составе английского гранда с лета 2017 года. За этот период Эдерсон принял участие в 372 матчах во всех турнирах, 168 из которых отыграл «на ноль». Вместе с «Манчестер Сити» вратарь шесть раз становился чемпионом Англии, дважды завоёвывал Кубок Англии, четырежды — Кубок английской лиги, один раз — Лигу чемпионов. В прошлом сезоне Эдерсон провёл 38 матчей за «горожан» во всех турнирах. Действующий контракт голкипера с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня 2026 года.

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