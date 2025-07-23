Жозе Моуринью: сейчас в Премьер-лигу едут тренеры, чьих имён я даже не знаю

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью поделился мнением о своих нынешних коллегах из английской Премьер-лиги.

«В 2004 году я отправился в Премьер-лигу, став победителем Лиги чемпионов, в тот год только два иностранных тренера пришли в АПЛ: я и обладатель Кубка УЕФА Бенитес, который выиграл его с «Валенсией» и возглавил «Ливерпуль». Я выиграл ЛЧ с «Порту» и ушёл в «Челси».

Сейчас в Премьер-лигу едут тренеры, чьих имён я даже не знаю, и я не говорю это, чтобы кого-то оскорбить. Это правда. Некоторых тренеров выбирают на основе дат, цифр, а не побед. Создаётся некий имидж, и сегодня навязывается идея, что важнее побед играть так-то, выглядеть так-то… В этом смысле всё очень сильно изменилось», — приводит слова Моуриньо A Bola со ссылкой на Canal 11.