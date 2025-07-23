РПЛ объявила о переносе матча «Пари НН» — «Локомотив» в Грозный

Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари НН» и «Локомотивом» пройдёт в Грозном. Об этом пресс-служба чемпионата сообщила в официальном телеграм-канале РПЛ.

«По решению Лиги и согласованию с Основным вещателем изменено время начала матча 3-го тура Мир РПЛ «Пари НН» — «Локомотив». Игра состоится 2 августа в 20:30 по мск. Матч пройдёт в Грозном на «Ахмат Арене», дополнительно заявленной клубом «Пари НН» в качестве резервного стадиона.

При определении времени начала игры учитывались погодные условия и ожидаемая высокая температура в дневное время», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.