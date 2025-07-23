Рашфорд возьмёт в «Барселоне» номер, под которым выступал Анри — Sport.es

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд будет играть под 14-м номером в «Барселоне». Об этом сообщает Sport.es.

Ранее появилась информация, что 27-летний футболист подписал контракт с каталонским клубом. «Барселона» возьмёт игрока в аренду с правом выкупа. Сообщалось, что официально о трансфере Рашфорда должно быть объявлено сегодня.

По информации источника, футболист будет выступать под номером 14, под которым в «Барселоне» играл его кумир Тьерри Анри. Отмечается, что Маркус уже выступал под этим номером в сезоне-2015/2016 за команду «Манчестер Юнайтед» до 21 года.

Напомним, в первой команде манкунианцев он выходил на поле в футболках с номерами 19 и 10.